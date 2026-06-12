Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Удар пришелся на уровень шестого этажа – в здании выбиты окна.

Спасатели обследовали территорию и окащали жителям общежития первоочередную помощь.

Информации о травмированных или погибших нет.

Напомним, ночью 12 июня россияне нанесли массированный удар беспилотникам по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде Сумской области. Погибла женщина, еще одна – в тяжелом состоянии.