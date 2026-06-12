У Сумах російський дрон поцілив у гуртожиток
Російські окупанти атакували Суми безпілотником, поціливши у будівлю гуртожитку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Удар припав на рівень шостого поверху – у будівлі вибиті вікна.
Рятувальники обстежили територію та надали мешканцям гуртожитку першочергову допомогу.
Інформації про травмованих чи загиблих немає.
Нагадаємо, вночі 12 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді на Сумщині. Загинула жінка, ще одна – у важкому стані.
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