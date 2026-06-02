У Шостці викрили місцевого жителя, на прохання якого росіяни скинули бомбу

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Чоловік підтримував зв'язок із співробітником російської розвідки. У вересні-жовтні 2024 року він знімав місце розташування військової частини, зібрав інформацію про кількості, озброєння та напряму руху військової техніки.

На суді він не визнав провини. Він зазначив, що лише хотів з'ясувати, чи планують росіяни наступ на Шостку, щоб вивезти родину. Проте у переписці він навіть спеціально попросив у співрозмовника докази, що він росіянин.

Також він висловлював проросійські погляди: говорив, що сподівається на провал "Курської операції", висловлював бажання отримати російський паспорт. Крім того, він неодноразово просив росіян завдати удар по одній будівлі. 19 жовтня 2024 року окупанти скинули на обʼєкт три авіабомби, в результаті чого загинула людина і ще десять були поранені. Відомо, що це була пожежно-рятувальна частина.

Суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна.

