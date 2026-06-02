10:19  02 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині тривають пошуки підлітка
08:39  02 червня
В Ужгороді чоловік ножем поранив колишню дружину: її госпіталізували
08:22  02 червня
Обікрала могилу полеглого воїна: на Хмельниччині викрили 48-річну зловмисницю
UA | RU
UA | RU
02 червня 2026, 13:55

У Шостці викрили місцевого жителя, на прохання якого росіяни скинули бомбу

02 червня 2026, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області визнав чоловіка винним у державній зраді. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Чоловік підтримував зв'язок із співробітником російської розвідки. У вересні-жовтні 2024 року він знімав місце розташування військової частини, зібрав інформацію про кількості, озброєння та напряму руху військової техніки.

На суді він не визнав провини. Він зазначив, що лише хотів з'ясувати, чи планують росіяни наступ на Шостку, щоб вивезти родину. Проте у переписці він навіть спеціально попросив у співрозмовника докази, що він росіянин.

Також він висловлював проросійські погляди: говорив, що сподівається на провал "Курської операції", висловлював бажання отримати російський паспорт. Крім того, він неодноразово просив росіян завдати удар по одній будівлі. 19 жовтня 2024 року окупанти скинули на обʼєкт три авіабомби, в результаті чого загинула людина і ще десять були поранені. Відомо, що це була пожежно-рятувальна частина.

Суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область обстріли агент рф
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Росіяни знову атакували Дніпро: влучання у багатоповерхівку, постраждала дитина
02 червня 2026, 15:15
Як відновити документи на нерухомість, втрачені під час війни
02 червня 2026, 15:00
У Дніпрі чоловік готував теракт, щоб заробити грошей
02 червня 2026, 14:35
Квартири, авто і стоматбізнес: що журналісти знайшли у родини т.в.о. керівника БЕБ Києва
02 червня 2026, 13:42
Касетні боєприпаси по Дніпру: Росія б'є навмисно – Філатов
02 червня 2026, 13:23
Майже 170 млн грн збитків: на Миколаївщині викрили схему в "Енергоатомі"
02 червня 2026, 12:57
У Києві зросла кількість загиблих до 5: у лікарні помер поранений
02 червня 2026, 12:36
Львів'янин із ножем поранив військового ТЦК і втік: його затримали
02 червня 2026, 12:24
У Дніпрі вже 11 загиблих: з-під завалів дістали тіла жінки та ще однієї дитини
02 червня 2026, 12:01
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Ігор Луценко
Всі блоги »