Упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по території Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під ворожим вогнем перебували населені пункти у п'яти районах області: Сумського, Шосткинського, Охтирського, Конотопського та Роменського.

У Роменській громаді внаслідок атаки безпілотника постраждали три жінки віком 56, 59 та 84 роки, були пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Через удар ворожого дрона у Хутір-Михайлівській громаді поранення отримали дві жінки віком 51 та 63 роки. Пошкоджень зазнав будинок культури.

Внаслідок влучання російського БпЛА у Середино-Будській громаді поранений 42-річний чоловік. Пошкоджений один багатоквартирний і два приватні будинки.

У Сумській громаді через удар ворожого безпілотника постраждав 31-річний чоловік. Пошкоджена багатоповерхівка.

Крім того, у Білопільській громаді пошкоджені приватний будинок, господарська будівля та автомобіль. У Ворожбянській та Кириківській громадах зазнали пошкоджень приватні будинки.

У Глухівській, Степанівській, Річківській та Сумській громадах пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля та приватні домоволодіння. У Кролевецькій громаді через ворожу атаку спалахнула пожежа сухої рослинності.

