08:38  26 травня
У Вінниці затримали 19-річну дівчину з пів кілограмом PVP-солей
01:35  26 травня
У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки
00:55  26 травня
Дружина Віталія Козловського розповіла, як їхній маленький син відреагував на обстріл
UA | RU
UA | RU
26 травня 2026, 07:28

Наслідки обстрілів Сумщини: понівечені будинки, семеро людей поранені

26 травня 2026, 07:28
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по території Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під ворожим вогнем перебували населені пункти у п'яти районах області: Сумського, Шосткинського, Охтирського, Конотопського та Роменського.

У Роменській громаді внаслідок атаки безпілотника постраждали три жінки віком 56, 59 та 84 роки, були пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Через удар ворожого дрона у Хутір-Михайлівській громаді поранення отримали дві жінки віком 51 та 63 роки. Пошкоджень зазнав будинок культури.

Внаслідок влучання російського БпЛА у Середино-Будській громаді поранений 42-річний чоловік. Пошкоджений один багатоквартирний і два приватні будинки.

У Сумській громаді через удар ворожого безпілотника постраждав 31-річний чоловік. Пошкоджена багатоповерхівка.

Крім того, у Білопільській громаді пошкоджені приватний будинок, господарська будівля та автомобіль. У Ворожбянській та Кириківській громадах зазнали пошкоджень приватні будинки.

У Глухівській, Степанівській, Річківській та Сумській громадах пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля та приватні домоволодіння. У Кролевецькій громаді через ворожу атаку спалахнула пожежа сухої рослинності.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки пізно ввечері 25 травня в Одесі пошкоджений обʼєкт цивільної інфраструктури. Загинула одна людина, ще троє поранені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Сумська область пошкодження постраждалі наслідки
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Чехія посилює правила для українських біженців: що зміниться
26 травня 2026, 10:57
На Рівненщині ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві
26 травня 2026, 10:54
На Львівщині рятувальники допомогли дівчині, яка травмувалася на горі Парашка
26 травня 2026, 10:45
"Паперова армія": на Закарпатті та Львівщині у ТЦК фіктивно "мобілізували" сотні людей
26 травня 2026, 10:28
У Полтаві зафіксували смертельний випадок ботулізму
26 травня 2026, 10:26
Через обстріли шість областей частково залишаються без світла – Міненерго
26 травня 2026, 10:14
Мільйони в російських банках: розслідування про родину судді з Одеси
26 травня 2026, 10:07
У ДСНС показали наслідки чергової атаки на Сумщину: постраждали три людини
26 травня 2026, 09:57
У Києві повідомили про підозру військовому, який влаштував стрілянину в багатоповерхівці
26 травня 2026, 09:46
Паніка в Кремлі: що стоїть за новими заявами Росії
26 травня 2026, 09:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »