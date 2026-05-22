Фото: ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику группы по работе с УБД одной из воинских частей Сумской области. Его обвиняют в организации схемы с фиктивными командировками на передовую

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

По данным следствия, офицер "пристроил" в штаб пятерых военнослужащих из других подразделений. Через их командиров он оформлял документы, якобы эти бойцы выполняют задачи на передовой в Харьковской и Сумской областях. На самом же деле мужчины оставались в штабе и участия в боевых действиях не принимали.

Несмотря на это, военным ежемесячно начисляли повышенные выплаты – около 170 тысяч гривен каждому. Большую часть полученных денег офицер требовал возвращать ему наличными.

Схема действовала с августа 2024 по февраль 2025 года, а общая сумма ущерба государству составила почти 2,6 миллиона гривен.

Офицеру сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и аресте его имущества.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали военного, который обещал мужчине переход в Словакию за $6000. Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.