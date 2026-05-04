Протягом доби під ударами опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони. Російська армія атакувала громади КАБами, артилерією, мінометами, ударними БпЛА та FPV-дронами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Шосткинській громаді через влучання БпЛА травми отримали три жінки віком 39, 75 та 77 років. Там пошкоджені адміністративна будівля, житлові будинки, транспорт та об’єкти інфраструктури. У Березівській громаді внаслідок удару дрона постраждали жінки 50 та 58 років.

Також є поранені в інших громадах:

у Глухівській через атаку дрона постраждав 46-річний чоловік. Пошкоджені автомобілі, багатоквартирний будинок і об’єкти торгівлі.

у Ворожбянській внаслідок атаки ворожого дрона постраждав 52-річний чоловік. Пошкоджений приватний будинок та інженерні мережі.

у Краснопільській громаді через влучання російського дрона постраждав 35-річний чоловік, пошкоджений легковик.

У низці інших громад області пошкоджені приватні будинки, господарчі та складські приміщення, об’єкти інфраструктури, транспортні засоби.

