На Сумщині чоловік ґвалтував 12-річну падчерку та її подругу

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як розповіли правоохоронці, у липні 2019 року чоловік вивіз 12-річну падчерку до лісосмуги та зґвалтував її. Після цього він неодноразово повторював це. Згодом з'ясувалось, що з серпня 2022 року чоловік ґвалтував не лише падчерку, але й її 15-річну подругу.

"При цьому чоловік увесь час застосовував психологічний тиск та погрожував дівчатам фізичною розправою, якщо вони комусь розкажуть про насильство. Через вік та вразливість дівчата не могли протистояти дорослому чоловіку, відтак за його вказівкою приходили у визначене місце, де він роками ґвалтував їх. Переважно це відбувалось у закинутій будівлі", - кажуть правоохоронці.

Суд першої інстанції засудив його до 15 років позбавлення волі. Проте прокуратура наполягала оскаржити цей вирок. У результаті з доводами прокурора апеляційний суд призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Харківщині 19-річного юнака затримали за зґвалтування 13-річної дівчини. Фігуранта взяли під варту.