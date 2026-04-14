14 квітня 2026, 10:30

На Сумщині чоловік ґвалтував 12-річну падчерку та її подругу

Фото з відкритих джерел
Верховний Суд розглянув справу чоловіка, який ґвалтував двох неповнолітніх дівчат. В результаті вирок переглянули

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, у липні 2019 року чоловік вивіз 12-річну падчерку до лісосмуги та зґвалтував її. Після цього він неодноразово повторював це. Згодом з'ясувалось, що з серпня 2022 року чоловік ґвалтував не лише падчерку, але й її 15-річну подругу.

"При цьому чоловік увесь час застосовував психологічний тиск та погрожував дівчатам фізичною розправою, якщо вони комусь розкажуть про насильство. Через вік та вразливість дівчата не могли протистояти дорослому чоловіку, відтак за його вказівкою приходили у визначене місце, де він роками ґвалтував їх. Переважно це відбувалось у закинутій будівлі", - кажуть правоохоронці.

Суд першої інстанції засудив його до 15 років позбавлення волі. Проте прокуратура наполягала оскаржити цей вирок. У результаті з доводами прокурора апеляційний суд призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Харківщині 19-річного юнака затримали за зґвалтування 13-річної дівчини. Фігуранта взяли під варту.

насильство педофіл суд Сумська область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
