13 апреля 2026, 10:23

В Сумской области ликвидировали масштабный пожар после атаки дронов

Фото: ГСЧС
Ночью 13 апреля российские ударные беспилотники атаковали Шосткинскую громаду в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания значительных разрушений получило нежилое помещение. Возник масштабный пожар: огонь охватил площадь 1500 кв. м.

Спасателям приходилось периодически приостанавливать работу из-за угрозы повторных ударов.

Пожар полностью ликвидировали. Информации о пострадавших нет.

Напомним, ночью 13 апреля российские войска атаковали город Богодухов Харьковской области тремя беспилотниками типа "Герань-2". В результате удара разрушен дом, возник пожар.

Сумская область война обстрелы последствия пожар спасатели ГСЧС
