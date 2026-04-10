10 квітня 2026, 08:41

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджені будинки та АЗС, є поранені

Фото: поліція
За минулу добу російські війська 38 разів обстріляли 27 населених пунктів Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію та дрони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Глухівській громаді внаслідок удару безпілотника поранення отримали 37-річний чоловік та 53-річна жінка. Вибухом пошкоджений дах приміщення АЗС та легковий автомобіль.

Руйнування зафіксовані ще у трьох громадах області. У Великописарівській громаді пошкоджені п’ять приватних будинків, а в Сумській – приватний будинок, господарча споруда та автомобіль "Газель". В Охтирській громаді під вогонь потрапило гаражне приміщення, два автомобілі та напівпричіп.

На місцях влучань працювали слідчі та вибухотехніки, які задокументували наслідки воєнних злочинів росіян.

Нагадаємо, під ранок 10 квітня російські військові атакували "шахедами" центральний район міста Конотоп у Сумській області. Внаслідок влучань виникли пожежі у п’ятиповерхівці та адмінбудівлі.

