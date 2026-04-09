Росіяни знищили палац XIX століття на Сумщині

Армія РФ знищила пам'ятку архітектури місцевого значення – маєток Харитоненків у селі Кияниця Юнаківської громади на Сумщині

Відео з тим, як горить палац, опублікувало регіональне видання "Кордон.Медіа", передає RegioNews.

На опублікованих кадрах видно знищену обгорілу будівлю.

Палац Харитоненків (часто палац Лещинських) – це визначна архітектурна пам'ятка XIX століття у селі Кияниця Сумської області. Палац було збудовано за кошти магната Івана Харитоненка у 1890 році. Розкішний маєток був центром великої садиби з парком.

