4 млн грн "пропали" под видом оборонных закупок в Сумской области
В Сумской области в суд направили дело в отношении группы лиц, подозреваемых в растрате бюджетных средств во время закупок для нужд обороны. Сумма ущерба составляет почти 4 миллиона гривен
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По данным следствия, за январь-февраль 2025 года во время проведения публичных закупок были заключены договоры на поставку более 5 тысяч кубических метров топливной древесины по завышенным ценам.
Общая сумма контрактов превысила 11 миллионов гривен.
К организации схемы, по версии следствия, причастна бывшая начальница топливной группы квартирно-эксплуатационного отдела. Она действовала в сговоре с директором агролесохозяйственного предприятия и двумя физическими лицами-предпринимателями.
Правоохранители установили, что часть древесины практически не поставлялась. Участники сделки оформляли фиктивные документы о выполнении договоров, на основании которых бюджетные средства перечислялись на счета поставщиков. В дальнейшем эти средства распределялись меж фигурантами.
В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму почти 4 миллиона гривен.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
