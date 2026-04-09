4 млн грн "пропали" под видом оборонных закупок в Сумской области

В Сумской области в суд направили дело в отношении группы лиц, подозреваемых в растрате бюджетных средств во время закупок для нужд обороны. Сумма ущерба составляет почти 4 миллиона гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, за январь-февраль 2025 года во время проведения публичных закупок были заключены договоры на поставку более 5 тысяч кубических метров топливной древесины по завышенным ценам.

Общая сумма контрактов превысила 11 миллионов гривен.

К организации схемы, по версии следствия, причастна бывшая начальница топливной группы квартирно-эксплуатационного отдела. Она действовала в сговоре с директором агролесохозяйственного предприятия и двумя физическими лицами-предпринимателями.

Правоохранители установили, что часть древесины практически не поставлялась. Участники сделки оформляли фиктивные документы о выполнении договоров, на основании которых бюджетные средства перечислялись на счета поставщиков. В дальнейшем эти средства распределялись меж фигурантами.

В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму почти 4 миллиона гривен.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

