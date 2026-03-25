За сутки российские войска атаковали 40 населенных пунктов Сумской области. Под ударами оказались громады Сумского, Шосткинского, Конотопского и Ахтырского районов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

В Сумской громаде из-за вражеской атаки пострадал 65-летний мужчина. Повреждены три частных дома, три автомобиля и гараж.

В Эсманской громаде травмированы двое мужчин 62 и 60 лет, поврежден автомобиль.

Во время атаки на Белопольскую громаду ранения получили двое полицейских, а их служебный автомобиль уничтожен.

В Великописаревской и Зноб-Новгородской громадах повреждены частные дома, летние кухни и автомобиль.

Кроме того, в Краснопольской, Путивльской, Буринской и Березовской громадах повреждены частные дома. В Садовской и Степановской громадах под ударом оказались грузовики.

На местах попаданий работали следователи и взрывотехники, документировавшие последствия обстрелов.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 860 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район два человека погибли, еще 13 получили ранения.