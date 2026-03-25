Фото: поліція

Протягом доби російські війська атакували 40 населених пунктів Сумської області. Під ударами опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді через ворожу атаку постраждав 65-річний чоловік. Пошкоджені три приватні будинки, три автівки та гараж.

В Есманській громаді травмовані двоє чоловіків 62 та 60 років, пошкоджений автомобіль.

Під час атаки на Білопільську громаду поранення отримали двоє поліцейських, а їхній службовий автомобіль знищений.

У Великописарівській та Зноб-Новгородській громадах пошкоджені приватні будинки, літні кухні та автівка.

Крім того, у Краснопільській, Путивльській, Буринській та Березівській громадах пошкоджені приватні будинки. У Садівській та Степанівській громадах під ударом опинилися вантажівки.

На місцях влучань працювали слідчі та вибухотехніки, які документували наслідки обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 860 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район двоє людей загинули, ще 13 отримали поранення.