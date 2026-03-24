Во вторник, 24 марта, около 05:20 российский FPV-дрон попал в электропоезд сообщением "Слатино – Харьков"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Дрон попал в вагон поезда, который в тот момент находился на станции Слатино.

На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним, ночью 22 марта на Одесской железной дороге во время остановки поезда из-за дроновой угрозы погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести.