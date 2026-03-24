Фото: ОВА

Вранці 24 березня росіяни атакували дроном громадський транспорт, який рухався у напрямку Піщанського старостату Сумської громади

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров та ДСНС передає RegioNews.

"Це був цивільний транспорт – маршрутка. Ворог свідомо обрав її ціллю",– наголосив посадовець.

Внаслідок атаки постраждав 65-річний водій. Його обстежують медики, загрози життю немає.

На момент удару пасажирів у транспорті не було.

Нагадаємо, зранку 24 березня російський FPV-дрон влучив в електропотяг сполученням "Слатине – Харків" на Харківщині. Загинув пасажир, є постраждалі.