24 березня 2026, 09:55

Російський дрон атакував маршрутку на Сумщині: є постраждалий

Фото: ОВА
Вранці 24 березня росіяни атакували дроном громадський транспорт, який рухався у напрямку Піщанського старостату Сумської громади

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров та ДСНС передає RegioNews.

"Це був цивільний транспорт – маршрутка. Ворог свідомо обрав її ціллю",– наголосив посадовець.

Внаслідок атаки постраждав 65-річний водій. Його обстежують медики, загрози життю немає.

На момент удару пасажирів у транспорті не було.

Нагадаємо, зранку 24 березня російський FPV-дрон влучив в електропотяг сполученням "Слатине – Харків" на Харківщині. Загинув пасажир, є постраждалі.

Сумська область війна обстріли маршрутка постраждалий дрон
