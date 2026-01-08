11:30  08 января
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08:36  08 января
В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
06:24  08 января
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
UA | RU
UA | RU
08 января 2026, 09:55

Мы обеспечили детскую больницу в Сумах лучшим офтальмологическим оборудованием, – Денис Парамонов

08 января 2026, 09:55
Читайте також українською мовою
Фото: ParamonovFoundation/Facebook
Читайте також
українською мовою

Сумская детская клиническая больница Святой Зинаиды получила от Благотворительного фонда Дениса Парамонова оборудование для офтальмологического отделения – автоматические диоптриметр и ретиноскоп

Об этом говорится на сайте Фонда, информирует RegioNews.

Врачи сумской детской больницы констатируют, что после 24 февраля 2022 года количество детей с проблемами зрения увеличилось втрое. Поэтому местные офтальмологи уже давно нуждались в качественном медицинском оборудовании прежде всего для диагностики детей, имеющих проблемы со зрением.

"В наше время дети должны получать медицинские услуги высочайшего качества, ведь именно от этого, в частности, зависит и их счастливое детство. Мы уже давно сотрудничаем с детской больницей Святой Зинаиды, поэтому оперативно нашли возможность приобрести нужное офтальмологическое оборудование для этого медучреждения. Точная диагностика состояния зрения у детей и дальнейшее эффективное лечение стали реальностью для маленьких пациентов из Сум", – отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

Детскую больницу в Сумах обеспечили лучшим офтальмологическим оборудованием

Подаренные больнице автоматические диоптриметр и ретиноскоп, по словам специалистов медицинского учреждения, значительно повысят качество медуслуг офтальмологического отделения.

"Сейчас имеет большое значение на каком медицинском оборудовании мы проводим обследование и лечение наших детей. Благодаря Благотворительному фонду Дениса Парамонова мы получили именно такую ​​аппаратуру, благодаря которой качественно и на современном уровне будем проводить обследование детей с патологией глаз", – отметила детский врач-офтальмолог больницы Святой Зинаиды Тамара Стоянец.

Следовательно, ретиноскоп очень точно определяет близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Диоптриметр измеряет характеристики линз, чтобы можно было точно определить рецептурный бланк очков.

Напомним, осенью 2024 года Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил Сумскую детскую больницу Святой Зинаиды реабилитационным оснащением. Тогда медучреждение получило массажный реабилитационный стол, 10 специальных матов для реабилитации, набор для оценки функции руки, а также специальные растворы для лечения больных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Денис Парамонов благодарность благотворительные фонды оборудование дети больница лечение Сумская область
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Непогода в Украине: движение затруднено, спасатели работают в усиленном режиме
08 января 2026, 12:17
Воевал против Украины в Херсонской и Донбассе: судили военного, который перешел на сторону РФ
08 января 2026, 12:00
В Киеве в бизнес-центре лифт с пассажиром пролетел несколько этажей: все подробности
08 января 2026, 11:55
С 22 января поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому расписанию
08 января 2026, 11:43
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08 января 2026, 11:30
В Винницкой области иностранец пытался подкупить пограничников, чтобы ввезти племянника в Украину
08 января 2026, 11:17
Обустроил "пункт наблюдения" прямо на крыше: в Хмельницкой области мужчина следил для россиян за украинскими вертолетами
08 января 2026, 11:00
В Харькове судья сбила подростков на переходе: появилось видео ДТП
08 января 2026, 10:59
Требовали от предпринимателя 3000 долларов: в Киеве задержали чиновника и его сообщницу
08 января 2026, 10:56
Сильный снег на западе страны: есть риск остановки транспорта
08 января 2026, 10:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »