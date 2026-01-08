Фото: ParamonovFoundation/Facebook

Сумская детская клиническая больница Святой Зинаиды получила от Благотворительного фонда Дениса Парамонова оборудование для офтальмологического отделения – автоматические диоптриметр и ретиноскоп

Об этом говорится на сайте Фонда, информирует RegioNews.

Врачи сумской детской больницы констатируют, что после 24 февраля 2022 года количество детей с проблемами зрения увеличилось втрое. Поэтому местные офтальмологи уже давно нуждались в качественном медицинском оборудовании прежде всего для диагностики детей, имеющих проблемы со зрением.

"В наше время дети должны получать медицинские услуги высочайшего качества, ведь именно от этого, в частности, зависит и их счастливое детство. Мы уже давно сотрудничаем с детской больницей Святой Зинаиды, поэтому оперативно нашли возможность приобрести нужное офтальмологическое оборудование для этого медучреждения. Точная диагностика состояния зрения у детей и дальнейшее эффективное лечение стали реальностью для маленьких пациентов из Сум", – отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

Подаренные больнице автоматические диоптриметр и ретиноскоп, по словам специалистов медицинского учреждения, значительно повысят качество медуслуг офтальмологического отделения.

"Сейчас имеет большое значение на каком медицинском оборудовании мы проводим обследование и лечение наших детей. Благодаря Благотворительному фонду Дениса Парамонова мы получили именно такую ​​аппаратуру, благодаря которой качественно и на современном уровне будем проводить обследование детей с патологией глаз", – отметила детский врач-офтальмолог больницы Святой Зинаиды Тамара Стоянец.

Следовательно, ретиноскоп очень точно определяет близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Диоптриметр измеряет характеристики линз, чтобы можно было точно определить рецептурный бланк очков.

Напомним, осенью 2024 года Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил Сумскую детскую больницу Святой Зинаиды реабилитационным оснащением. Тогда медучреждение получило массажный реабилитационный стол, 10 специальных матов для реабилитации, набор для оценки функции руки, а также специальные растворы для лечения больных.