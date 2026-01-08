Фото: ParamonovFoundation/Facebook

Сумська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди отримала від Благодійного фонду Дениса Парамонова обладнання для офтальмологічного відділення – автоматичні діоптриметр та ретиноскоп

Про це йдеться на сайті Фонду, інформує RegioNews.

Лікарі сумської дитячої лікарні констатують, що після 24 лютого 2022 року кількість дітей з проблемами зору збільшилася втричі. Тому місцеві офтальмологи вже давно потребували якісного медичного обладнання насамперед для діагностики дітей, які мають вади зору.

"В наші часи діти повинні отримувати медичні послуги найвищої якості, адже саме від цього, зокрема, залежить і їхнє щасливе дитинство. Ми вже давно співпрацюємо з дитячою лікарнею Святої Зінаїди, а тому оперативно знайшли можливість придбати потрібне офтальмологічне обладнання для цього медзакладу. Точна діагностика стану зору в дітей та подальше ефективне лікування тепер стали реальністю для маленьких пацієнтів із Сум", – зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.

Подаровані лікарні автоматичні діоптриметр та ретиноскоп, за словами фахівців медичного закладу, значно підвищать якість медпослуг офтальмологічного відділення.

"На даний час має велике значення на якому медичному обладнанні ми проводимо обстеження та лікування наших дітлахів. Дякуючи Благодійному фонду Дениса Парамонова, ми отримали саме таку апаратуру, завдяки якій якісно та на сучасному рівні будемо проводити обстеження дітей з патологією очей", – зазначила дитячий лікар-офтальмолог лікарні Святої Зінаїди Тамара Стоянець.

Отже, ретиноскоп дуже точно визначає короткозорість, далекозорість та астигматизм. А діоптриметр вимірює характеристики лінз, щоб можна було точно визначити рецептурний бланк окулярів.

Нагадаємо, восени 2024 року Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив Сумську дитячу лікарню Святої Зінаїди реабілітаційним оснащенням. Тоді медзаклад отримав масажний реабілітаційний стіл, 10 спеціальних матів для реабілітації, набір для оцінки функції руки, а також спеціальні розчини для лікування хворих.