11:30  08 січня
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
UA | RU
UA | RU
08 січня 2026, 09:55

Ми забезпечили дитячу лікарню в Сумах найкращим офтальмологічним обладнанням, – Денис Парамонов

08 січня 2026, 09:55
Читайте также на русском языке
Фото: ParamonovFoundation/Facebook
Читайте также
на русском языке

Сумська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди отримала від Благодійного фонду Дениса Парамонова обладнання для офтальмологічного відділення – автоматичні діоптриметр та ретиноскоп

Про це йдеться на сайті Фонду, інформує RegioNews.

Лікарі сумської дитячої лікарні констатують, що після 24 лютого 2022 року кількість дітей з проблемами зору збільшилася втричі. Тому місцеві офтальмологи вже давно потребували якісного медичного обладнання насамперед для діагностики дітей, які мають вади зору.

"В наші часи діти повинні отримувати медичні послуги найвищої якості, адже саме від цього, зокрема, залежить і їхнє щасливе дитинство. Ми вже давно співпрацюємо з дитячою лікарнею Святої Зінаїди, а тому оперативно знайшли можливість придбати потрібне офтальмологічне обладнання для цього медзакладу. Точна діагностика стану зору в дітей та подальше ефективне лікування тепер стали реальністю для маленьких пацієнтів із Сум", – зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.

Дитячу лікарню в Сумах забезпечили найкращим офтальмологічним обладнанням

Подаровані лікарні автоматичні діоптриметр та ретиноскоп, за словами фахівців медичного закладу, значно підвищать якість медпослуг офтальмологічного відділення.

"На даний час має велике значення на якому медичному обладнанні ми проводимо обстеження та лікування наших дітлахів. Дякуючи Благодійному фонду Дениса Парамонова, ми отримали саме таку апаратуру, завдяки якій якісно та на сучасному рівні будемо проводити обстеження дітей з патологією очей", – зазначила дитячий лікар-офтальмолог лікарні Святої Зінаїди Тамара Стоянець.

Отже, ретиноскоп дуже точно визначає короткозорість, далекозорість та астигматизм. А діоптриметр вимірює характеристики лінз, щоб можна було точно визначити рецептурний бланк окулярів.

Нагадаємо, восени 2024 року Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив Сумську дитячу лікарню Святої Зінаїди реабілітаційним оснащенням. Тоді медзаклад отримав масажний реабілітаційний стіл, 10 спеціальних матів для реабілітації, набір для оцінки функції руки, а також спеціальні розчини для лікування хворих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Денис Парамонов подяка благодійні фонди обладнання діти лікарня лікування Сумська область
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
У Тернопільській області оголосили помаранчевий рівень небезпеки через ускладнення погодних умов
08 січня 2026, 12:33
У Харкові лікарка "торгувала" наркотиками
08 січня 2026, 12:30
Негода в Україні: рух ускладнений, рятувальники працюють у посиленому режимі
08 січня 2026, 12:17
Воював проти України на Херсонщині та Донеччині: судили військового, який перейшов на бік РФ
08 січня 2026, 12:00
У Києві в бізнес-центрі ліфт із пасажиром пролетів кілька поверхів: усі подробиці
08 січня 2026, 11:55
З 22 січня поїзди "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим розкладом
08 січня 2026, 11:43
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08 січня 2026, 11:30
На Вінниччині іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб ввезти племінника в Україну
08 січня 2026, 11:17
Облаштував "пункт спостереження" прямо на даху: на Хмельниччині чоловік стежив для росіян за українськими вертольотами
08 січня 2026, 11:00
У Харкові суддя збила підлітків на переході: з'явилося відео ДТП
08 січня 2026, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »