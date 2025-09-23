На Сумщині дрон атакував авто: загинув чоловік, ще один поранений
У вівторок, 23 вересня, близько 18:00 росіяни атакували дроном автомобіль поблизу міста Ворожба Сумського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Автомобіль рухався дорогою Суми – Путивль – Глухів. На місці від отриманих поранень загинув 46-річний водій.
Постраждав 43-річний пасажир легковика.
Нагадаємо, зранку 23 вересня російські війська атакували дроном місто у Середина-Будській громаді на Сумщині. Отримали поранення двоє чоловіків.
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Дніпропетровщині – понад 40 атак за день: є загибла і поранені
23 вересня 2025, 21:48Країни НАТО мають збивати літаки РФ у разі порушення їхнього повітряного простору, – Трамп
23 вересня 2025, 21:22На Запорізькій АЕС – десятий блекаут від початку російської окупації
23 вересня 2025, 20:26На Чернігівщині знешкодили бойові частини збитих ворожих дронів
23 вересня 2025, 19:55На Дніпропетровщині чоловік розстріляв сусіда через ревнощі
23 вересня 2025, 19:52На Закарпатті затримали 53-річного підозрюваного у насильстві над пенсіонеркою
23 вересня 2025, 19:45Росіяни на окупованому Запоріжжі роблять зі спорту пропаганду: що відбувається
23 вересня 2025, 19:35У Львові розшукали 21-річного водія Renault, який збив жінку та втік
23 вересня 2025, 19:27У Києві судитимуть чоловіка, який за $18 тис. обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови
23 вересня 2025, 19:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі блоги »