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01 июня 2025, 11:25

В Сумской области пограничники уничтожили вражеские беспилотники

01 июня 2025, 11:25
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фото: ГПСУ
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Украинские пограничники уничтожили российские беспилотники в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В Сумской области бойцы 5-го пограничного отряда уничтожили 1 баражирующий боеприпас типа "ланцет", 1 БПЛА "молния" и 20 FPV-дронов врага, 1 из которых на оптоволокне.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Сумской области еще из 11 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию.

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