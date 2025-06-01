В Сумской области пограничники уничтожили вражеские беспилотники

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В Сумской области бойцы 5-го пограничного отряда уничтожили 1 баражирующий боеприпас типа "ланцет", 1 БПЛА "молния" и 20 FPV-дронов врага, 1 из которых на оптоволокне.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Сумской области еще из 11 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию.