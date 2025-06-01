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01 червня 2025, 11:25

На Сумщині прикордонники знищили ворожі безпілотники

01 червня 2025, 11:25
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фото: ДПСУ
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Українські прикордонники знищили російські безпілотники в Сумській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

На Сумщині бійці 5-го прикордонного загону знищили 1 баражуючий боєприпас типу "ланцет", 1 БПЛА "молнія" та 20 FPV-дронів ворога, 1 з яких на оптоволокні.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Сумщині ще з 11 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію.

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