На Сумщині прикордонники знищили ворожі безпілотники

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

На Сумщині бійці 5-го прикордонного загону знищили 1 баражуючий боєприпас типу "ланцет", 1 БПЛА "молнія" та 20 FPV-дронів ворога, 1 з яких на оптоволокні.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Сумщині ще з 11 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію.