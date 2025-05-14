Оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены магазины, дома и ЛЭП
Вчера вечером и сегодня утром российские оккупанты атаковали Никопольщину на Днепропетровщине FPV-дронами и артиллерией
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Захватчики били по Никополю, Мировской и Марганецкой общинам. К счастью, в результате вражеских атак люди не пострадали.
"Повреждены магазины, лаборатория, многоквартирный дом, линия электропередач. Обследование территории продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 мая российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину. Ранения получили двое гражданских.
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