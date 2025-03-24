Россияне ударили по центру Сум
Пострадали несколько многоэтажек и школа. Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне Суми.
По словам начальника Сумской ОВА Владимира Артюха, по городу был нанесен ракетный удар.
На месте удара медики оказывают помощь жителям. Повреждения получила и школа, на момент удара дети находились в защитном сооружении.
Число раненых устанавливается. На месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, в Сумской области украинские пограничники уничтожили 4 вражеских FPV-дрона.
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