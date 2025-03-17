В Сумской области пиротехники уничтожили четыре боеприпаса

фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В субботу, 15 марта, пиротехники изъяли и уничтожили на Сумщине выстрелы гранатометный и с термобарической гранатой, самодельную взрывчатку и боевую часть БпЛА.

Боеприпасы были обнаружены в Сумском, Ахтырском, Конотопском и Шосткинском районах.

Напомним, ранее в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть 400-килограммовой российской ракеты, которая упала в поле и не взорвалась.