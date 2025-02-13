фото: ГПСУ

На Сумском направлении бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" обнаружили и уничтожили вражеский FPV-дрон с оптоволоконным модулем

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Боевой аппарат окупантов поразили из стрелкового оружия.

"В отличие от стандартных FPV-дронов, оптоволоконные не используют радиоволны, а значит, не подвергаются влиянию средств РЭБ. Несмотря на это, пограничники продолжают успешно уничтожать воздушные цели, представляющие угрозу", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки во время вражеских дроновых атак пограничники приземлили в Сумской области ударные БпЛА типа "Герань-2".