На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила FPV-дрон оккупантов, который обходит РЕБ
На Сумском направлении бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" обнаружили и уничтожили вражеский FPV-дрон с оптоволоконным модулем
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Боевой аппарат окупантов поразили из стрелкового оружия.
"В отличие от стандартных FPV-дронов, оптоволоконные не используют радиоволны, а значит, не подвергаются влиянию средств РЭБ. Несмотря на это, пограничники продолжают успешно уничтожать воздушные цели, представляющие угрозу", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки во время вражеских дроновых атак пограничники приземлили в Сумской области ударные БпЛА типа "Герань-2".
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