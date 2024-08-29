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29 августа 2024, 20:49

Из загрязненных рек Сейм и Десна выловили 10 тонн мертвой рыбы

29 августа 2024, 20:49
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Фото: Госрыбагентство
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В результате загрязнения воды и реках Сейм и Десна в Сумской области фиксируется массовый мор рыбы. Правоохранительные органы зарегистрировали уголовное производство по факту ущерба окружающей среде

Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает RegioNews.

И.о. председателя Государственной экоинспекции Игорь Зубович сообщил, что по состоянию на сегодняшний день на Сумщине уже собрано почти 10 тонн рыбы. Извлечение из воды мертвой рыбы продолжается.

"Преступления фиксируются и рассчитывается вред окружающей среде", - отметил Зубович.

Он добавил, что по этому факту зарегистрировано уголовное производство, ведется расследование.

Чиновник рассказал, что сейчас рассматривается возможность установки сетки на реках Сумской области.

Отметим, что о загрязнении реки Сейм, начинающейся на территории России, стало известно вчера, 28 августа. Загрязнение с реки Сейм уже достигло Десны. Речь идет об органическом загрязнении, превышения показателей химических или высокотоксичных веществ не зафиксировано.

Напомним, ранее в Сумской ОВ заявили, что в области специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации вокруг загрязнения реки Сейм. В настоящее время заболевания людей из-за этого не зафиксированы.

экология загрязнение река Сумская область рыба
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