Россия атаковала Сумы ракетами
Сегодня, 12 мая, оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар по окраине Сумы. Последствия атаки уточняются
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Власти призвали жителей Сумской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
"российские террористы пренебрегают международными конвенциями, нарушают правила войны, разрушая гражданскую инфраструктуру, убивая мирных жителей. Не простим!", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 11 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки погибла 37-летняя женщина.
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