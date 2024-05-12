Россияне ударили ракетами по Сумам: погибла 37-летняя женщина

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В субботу, 11 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки погибла жительница города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной прокуратуры.

Захватчики обстреляли Сумы в субботу около 16:10. По данным следствия, оккупанты применили ракеты, которыми ударили из авиации.

" В результате атаки кафиров погибла 37-летняя женщина", — говорится в сообщении.

По информации Сумской ОВА, 11 мая РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра.

Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.

Напомним, из Белополья в Сумской области проведут временную эвакуацию населения в Сумы, с возможностью бесплатно уехать оттуда в другие области. Речь идет о сроке отселения на один месяц.