В Конотопском районе появится новый глава: кто это

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03 ноября 2021, 18:39 43

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03 ноября 2021, 18:39 43
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Кабинет министров согласовал назначение Александра Бобровицкого председателем Конотопской районной государственной администрации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм представителя Верховной Рады в Кабинете министров Тараса Мельничука

"Правительство согласовало назначение Бобровицкого Александра Михайловича председателем Конотопской районной государственной администрации Сумской области", - написал Мельничук.

Согласно законодательству, глава РГА назначает Президент Украины по согласованию с Кабмином.

Бобровицкий был мэром города Кролевец на Сумщине. В его собственности по состоянию на 2018 год согласно поданной декларации, среди прочего было четыре земельных участка общей площадью более 36 тысяч квадратных метров. Также у будущего главы района по состоянию на 2018 год было более 2 миллионов гривен наличных

РГА Кабмин назначение мер

 
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