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03 листопада 2021, 18:39 33

У Конотопському районі з'явиться новий очільник: хто це

03 листопада 2021, 18:39 33
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з відкритих джерел
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Кабінет міністрів погодив призначення Олександра Бобровицького головою Конотопської районної державної адміністрації

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм представника Верховної Ради у Кабінеті міністрів Тараса Мельничука

"Уряд погодив призначення Бобровицького Олександра Михайловича головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області", - написав Мельничук.

Згідно до законодавства, очільникив РДА призначає Президент України за погодженням з Кабміном.

Бобровицький був мером міста Кролевець на Сумщині. У його власності станом на 2018 рік згідно до поданої декларації, серед іншого було чотири земельні ділянки загальною площено понад 36 тисяч квадратних метрів. Також у майбутнього очільника району станом на 2018 рік було понад 2 мільйони гривень готівки

РДА Кабмін призначення мер

 
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