На Сумщине сразу несколько авто переехали мужчину

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В Конотопском районе Сумской области произошло ДТП с участием пешехода - он попал под колеса сразу нескольких авто

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Сумской области.

Трагическое событие произошло вчера, 5 октября, поздно вечером на автодороге Кролевец-Конотоп-Ромны-Пирятин, вблизи села Пидлыпное Конотопского района.

38-летний водитель сбил пешехода. Во время удара легковушкой, пострадавший улетел на встречную полосу, где на него наехали еще несколько автомобилей в результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Личность погибшего устанавливают. Также в полиции обратились к гражданам, которые имеют любую информацию в отношении указанного ДТП, с просьбой сообщить в Конотопский районного отдела полиции.

Напомним, 18 сентября на Сумщине произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.