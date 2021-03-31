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31 марта 2021, 15:49 10

Воровали миллионы через почтового оператора: СБУ выявила схему финансирования криминалитета

31 марта 2021, 15:49 10
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Злоумышленники обманули несколько сотен коммерсантов на более 1 млн грн
Фото: СБУ
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Киберспециалисты СБУ разоблачили организованную группировку, которая похищала деньги граждан через несанкционированное вмешательство в электронную систему частного почтового оператора. Часть средств перечислялась представителям российского криминалитета.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Незаконную схему организовали двое уголовников, которые отбывают наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области. К противоправной деятельности они привлекли нескольких бывших осужденных и их родственников", - сообщили оперативники.

Злоумышленники заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставка должна была происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки. Затем мошенники звонили продавцам, представляясь сотрудниками почты, и выпытывали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. Поводом было якобы желание "клиента" оформить адресную доставку заказа.

После получения кодов дельцы "подвязывали" к электронным кабинетам номера своих банковских карт и присваивали часть денег, которые поступали от продажи. Часть средств, злоумышленники через электронные системы перечисляли на нужды организованных преступных группировок из РФ.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 24 обыска по местам жительства и отбывания наказания злоумышленников в Харькове и Сумах", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения организаторам и участникам группировки о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем...) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Луганщине СБУ разоблачила схему хищения почти 5 млн бюджетных средств.

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