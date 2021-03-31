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31 березня 2021, 15:49 11

Крали мільйони через поштового оператора: СБУ виявила схему фінансування криміналітету

31 березня 2021, 15:49 11
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Зловмисники ошукали кілька сотень комерсантів на понад 1 млн грн
Фото: СБУ
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Кіберфахівці СБУ викрили організоване угруповання, яке викрадало гроші громадян через несанкціоноване втручання в електронну систему приватного поштового оператора. Частина коштів перераховувалась представникам російського криміналітету.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Незаконну схему організували двоє кримінальників, які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області. До протиправної діяльності вони залучили кількох колишніх засуджених та їх родичів", - повідомили оперативники.

Зловмисники замовляли у підприємців товари широкого вжитку від імені вигаданих осіб. Доставка мала відбуватись через приватного поштового оператора з оплатою після одержання посилки. Потім шахраї телефонували продавцям, представляючись працівниками пошти, і випитували у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Приводом було нібито бажання "клієнта" оформити адресну доставку замовлення.

Після одержання кодів ділки "підв’язували" до електронних кабінетів номери власних банківських карток і привласнювали частину грошей, які надходили від продажу. Частину коштів, зловмисники через електронні системи перераховували на потреби організованих злочинних угруповань з РФ.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання і відбування покарання зловмисників у Харкові та Сумах", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам і учасникам угруповання про підозру за ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем...) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Луганщині СБУ викрила схему розкрадання майже 5 млн бюджетних коштів.

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