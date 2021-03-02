"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении

Нынешний руководитель Сумской области Василий Хома – опытный чиновник, который начинал свою карьеру на госслужбе в Харькове еще в команде Евгения Кушнарева. У которого, как говорит, "набрался опыта государственной службы". А потом служил под началом Михаила Добкина, который оставил Хому как своего заместителя "разгребать" харьковскую февральскую ситуацию 2014 года

Нынешний руководитель Сумской области Василий Хома – опытный чиновник, который начинал свою карьеру на госслужбе в Харькове еще в команде Евгения Кушнарева. У которого, как говорит, "набрался опыта государственной службы". А потом служил под началом Михаила Добкина, который оставил Хому как своего заместителя "разгребать" харьковскую февральскую ситуацию 2014 года

Сегодня в числе покровителей Хомы можно заметить всегда неожиданного министра внутренних дел Арсена Авакова, который, похоже, сыграл далеко не последнюю роль в новом назначении Василия Хомы. Которого сегодня в Сумах, в соответствии со старой традицией о назначении руководителями области чужаков, называют "парашютистом".

Следует признать, что во втором губернаторском призыве Владимира Зеленского опытных чиновников значительно больше, чем среди первых назначенцев 2019 года. И наше полевое исследование "Вся президентская рать" в определенной мере подтверждает этот вывод.

В этом интервью RegioNews спросил нового губернатора об обстоятельствах его назначения и кадровой "рубке", которую он уже успел устроить. Об Авакове, Зеленском и оставленном "на произвол" бизнесе в Харькове. И, конечно, о местных нюансах в виде влиятельных нынешних и бывших депутатов, считающих себя бенефициарами Сумской области.

Ваш предшественник Роман Грищенко, рассказывают, был очень горяч. И, говорят, раз даже доставал пистолет, чтобы кого-то в чем-то убедить. Не возникает ли у вас на новом посту желание достать оружие и попросить какого-нибудь бывшего или действующего народного депутата полежать лицом вниз какое-то время?

Мы с Романом Сергеевичем встречались всего один раз. И не заметил я особой горячности или темперамента. Я не был свидетелем этого инцидента, не присутствовал, не могу комментировать.

А у меня такое желание? Зачем? Я сторонник того, чтобы всегда искать решение и находить компромисс. Мы ничего не добьемся, если будем ссориться и доказывать, кто тут главный. Думаю, что уже прошло время этого шапкозакидательства и рассказов, что кто-то хуже, а кто-то – лучше. Мы проигрываем в том, что не умеем искать компромиссы, не умеем вырабатывать общие направления и искать правильные решения.

Конечно, стереотипы оставляют свой след. И я четко здесь чувствую и понимаю, что роль главы ОГА как представителя президента в области – такая в некотором смысле "подзатертая". Все почему-то считают, что этот человек должен служить всем, подчиняться. А глава областной администрации должен задавать тон всему тому, что происходит в регионе. И авторитет главы – это авторитет президента. Поэтому с этой точки зрения необходимо работать над тем, чтоб так и было.

Из ваших слов получается, что кто-то здесь и вправду пытается склонить вас к служению…

Нельзя всем служить. Если служить всем, то ничего не получится и глава ОГА станет той тряпкой, которой будут возить по полу. У меня есть один командир – президент. Я сторонник того, чтобы была команда и командная работа. Не может и не должно такого быть, что на тебя влияют с разных сторон, и ты не знаешь, кому угождать. Задачи ставит президент. И эти задачи должны реализовываться. Это не значит, что не нужно учитывать мнение народных депутатов и депутатов местных советов, руководителей местных громад. Мы должны совместно создавать лучшие условия для жизни людей. Чтобы при этом люди и не замечали власти.

Сделанная вами политическая карьера определенно напоминает синусоиду. При Кучме вы активно начали чиновничью карьеру, а с приходом Ющенко ушли в частный сектор. При Януковиче вновь оказались в должности, а при Порошенко – опять были вне власти. И вот при Зеленском опять получаете мандат. Это такая случайность или есть здесь и идеологическая закономерность?

Когда-то меня угораздило пойти в народные депутаты. В 2002 году я принял решение баллотироваться в округе на Салтовке в Харькове. Достаточно успешно провел избирательную кампанию. Социологи уверенно говорили, что я фаворит. Вторым был депутат от Компартии. И третьим - Дмитрий Святаш. Тогда мощной была политическая группа "ЗаЕдУ", а губернатором Харьковщины в то время был Евгений Кушнарев. И была у них задача провести своих депутатов. Я шел самовыдвиженцем, но меня поддерживала СДПУ(о).

Мне тогда предлагали хорошие "откупные". Но я отказался. У меня были хорошие рейтинги. И вот в день выборов, около 12 часов дня меня уже начали поздравлять с победой. Но потом вдруг я начал резко терять голоса и в итоге проиграл Святашу около 1 600 голосов и оказался вторым.

Когда мы начали смотреть, что получилось, то оказалось, что 8 тысяч бюллетеней было испорчено, а 7 тысяч – вообще пропало. Я тогда понял, что в этой жизни не все так просто.

А через некоторое время меня пригласил на разговор Евгений Петрович Кушнарев. Мы обсудили все произошедшее. И он позвал меня к себе работать - советником по политико-правовым вопросам. И именно у него мне было чему научиться в плане системности подхода к управлению процессами в областной администрации.

Потом, когда были выборы президента и Кушнарев подал в отставку, а и.о. стал Степан Масельский, я мог бы остаться. Но я решил: если я буду нужен – меня пригласят. Написал заявление и ушел в бизнес.

И только в 2010 году меня позвал Добкин и предложил занять место заместителя. Я не то, чтобы сразу согласился. Принимал решение тоже достаточно непросто, потому что нужно было оставить новые интересные бизнес-проекты. Но меня убедили. И семья поддержала. И я стал заместителем главы – руководителем аппарата. На меня были возложены функции организации работы администрации, структурных подразделений, РДА.

Когда происходили главные события 2014 года, я был дежурным в областной администрации. Это был один из выходных дней. И когда к администрации подошли люди, мной было принято решение начать переговоры. В этот момент пограничники мне доложили, что руководитель ОГА и мэр покинули пределы Украины. И я остался один. И 70 милиционеров.

Понятно, что митингующие были настроены достаточно резко, где-то агрессивно. Я их запустил в областную администрацию, они зашли на 1-й этаж. Собрались их старшие в зале совещаний. Я пытался их убедить, что нужно обеспечить стабильность. Нужно понимать, что это были люди с оружием, в бронежилетах.

Наутро собрал глав райадминистраций. Сказал им, что поскольку они назначенные главы районов, то должны продолжать работать и держать строй. Никто не должен никуда дергаться. Если уйдете, а что-то пропадет – потом вас будут судить.

Потом у меня состоялось несколько неприятных разговоров, в ходе которых звучало обвинение, что я заставляю людей работать, хотя им следовало оставить кабинеты и уйти. Пережили мы несколько захватов. Потом был назначен руководителем ОГА Игорь Балута. Мне позвонили из Киева и предложили остаться работать, чтобы была сохранена преемственность. Я остался и занимался, в основном, вопросами обеспечения АТО. Тогда все только начиналось и вопросов было много: строительство блок-постов, эвакуация населения, поставки продовольствия, топлива…

Показательна была ситуация с назначением новых глав районов. Кое-где были представлены кандидаты, которых просто нельзя было ставить. Так, например, в Красноградский район предлагался человек из Одессы. Да, он был на Майдане. Да, он получил ранение. Но у него было только среднее образование, и он работал грузчиком.

Однако отстаивать свою позицию, что управлять районом должны опытные и квалифицированные люди, было достаточно сложно. И достаточно сложно было потом работать с теми людьми, которые пришли в районные администрации.

Когда положение стабилизировалось, стало понятно, что моя функция выполнена.

А тогдашний новый министр внутренних дел Арсен Аваков, который в тот момент усиливал свое влияние, участвовал в тех процессах? Не он ли повлиял на то, чтоб вы покинули госслужбу?

Нет, совсем нет. В тот период, когда были захваты, мы тесно контактировали и держали связь. Арсен Борисович тогда сыграл очень важную роль и принимал правильные решения. И он, скорее, был противником того, чтобы я уходил. Но, честно говоря, тогда я просто себя не видел в той администрации. Я сказал Балуте прямо, что не буду прогибаться и принимать его способ работы. Я ушел опять в бизнес.

Сейчас, когда мне предложили, я тоже сразу не согласился. Потому что, во-первых, нужно было оставить бизнес. Во-вторых, у меня двое маленьких детей. Когда-то моя старшая дочь сказала мне: папа, а где ты был, когда я была маленькая? И принимая решение сейчас, мы собрали семейный совет, на котором я объявил, что есть такое предложение, что просят меня помочь в сложной ситуации. И что это должно быть наше общее решение. Чтоб вы потом не сказали: папа, а где ты был, когда был нужен. И дети мне сказали, что я должен это сделать, чтобы они потом могли мной гордиться.

Не могу сказать, что в особенностях моей карьеры есть какая-то идеологическая составляющая. Я общался со всеми. И со всеми старался выстраивать ровные отношения. Без конфликтов и перегибов. Конфликтовать - это дурное дело.

В собственности вашей семьи достаточно большой список земельных наделов. Что также свидетельствует о вашем интересе к аграрному сектору. Что у вас за бизнес на земле?

Есть в аренде территория 1230 гектаров. В собственности – около 220 гектаров земли. До нынешнего прихода на госслужбу мы занимались достаточно интересным проектом развития садоводства. В прошлом году была заложена посадка клубники на 11 гектаров. Была создана система орошения. Есть у нас 40 гектаров вишни венгерского сорта "Фюртош" и есть планы создать в целом более ста гектаров вишневого сада. Был посажен яблочный сад сорта "Розелла" на 12 гектарах. Соответственно, в планах – создание переработки. В первую очередь – строительство холодильника шоковой заморозки, расширение хранилищ.

Параллельно есть направление выращивания зерновых культур. Все эти планы остаются в силе. Этим занимается семья и привлеченные менеджеры.

Объясните тогда: зачем человеку, который сейчас находится на этапе нового строительства бизнеса, работа вдали от семьи, от дома, от бизнеса?

Непростое было решение. Потому что, когда ты привык быть хозяином самому себе, привык планировать, привык зависеть совсем от других вещей, теперь нужно оставить бизнес на других людей. С другой стороны, госслужба мне тоже понятна. И я знаю, что могу.

Когда общался с президентом, я увидел человека, который искренне хочет изменить страну. Говорю честно и откровенно: меня это тронуло. Ну и как было не стать рядом? И я сказал, что могу быть тем штыком, на который он может опереться. Я буду все делать, чтобы команда президента была успешной, чтобы люди оценили.

Не знаю, сколько я буду здесь. Жизнь чиновника может быть как длинная, так и очень короткая. Но я хочу, чтобы люди в итоге сказали "молодец". И это не самолюбие, а просто желание сделать.

Зеленский тоже, когда шел в президенты, говорил, что хочет, чтобы про него потом сказали "молодец". И плакали, когда он будет уходить…

Правильно. Мы в этом плане с ним совпадаем. В предыдущие времена очень многое утеряно. Особенно в том, что касается госслужбы. Мне хотелось бы, чтобы в Сумской обладминистрации работали лучшие люди. Но дело не в том, что их нет. Дело в том, что они не совсем хотят идти сюда. Потому что здесь заработная плата не такая, как в бизнесе. А с другой стороны, нагрузка здесь гораздо выше и свободы меньше. Поэтому создать команду – не просто. И это – про всю страну, а не только про Сумщину.

Президента критикуют, что он, дескать, берет людей из прошлого. Не в этом дело. Президент подбирает людей по эффективности. Да, никто не застрахован от ошибок. Но в этой ситуации нужно принимать непопулярные решения, нужно приходить к людям, которые понимают, что дальше делать, как дальше выстраивать работу.

Давайте проясним обстоятельства вашего назначения в Сумы. Кто предлагал вам эту работу? Как происходило собеседование и принятие решения?

Это не было так, что "пришел, увидел, победил". Был серьезный разговор с заместителем главы Офиса президента. Я знал, что есть и другие претенденты на эту должность. Так случилось, что выбор был сделан в мою пользу. Потом был финальный разговор с президентом. Президент знал обо мне все, задавал вопросы конкретные. И потом было назначение. Все просто.

Но кто был мостиком между вами и Банковой? Кто завел вас в Офис?

Люди, которые заинтересованы в том, чтобы в Сумскую область пришел человек, который сможет управлять ситуацией. Это люди и из Сум, и из Харькова. Я вижу, что президент и его окружение прислушиваются к лидерам общественного мнения на местах. Но принимают свое решение.

А Арсен Аваков сыграл какую-то роль в вашем назначении?

Арсен Борисович как человек влиятельный, конечно, сыграл свою роль. Я знаю, что его мнение обо мне спрашивали. Ну а кого спросить, кто такой Хома из Харькова?

Не было ли у вас амбиции поработать во власти в Харькове? Примеряли ли вы на себя должность главы Харьковской ОГА?

В той ситуации, которая сейчас в Харькове, мне было бы очень сложно работать, потому что меня там ассоциировали бы с бизнесом. Плюс в то время еще был жив Кернес. А у меня не очень в последнее время были дружественные отношения с Геннадием Адольфовичем. Это было связано с 2014 годом. Он считал, что я не должен был тогда вступать в переговоры, а должен был встать и уйти.

Геннадий Адольфович - очень влиятельный человек. И мне, особенно мне, было бы очень сложно выстраивать отношения и работу.

Раз решение вами было принято в пользу Сум и вы намерены работать в этой области, расскажите, на кого вы собираетесь здесь опираться? С отдельными силами у вас уже возникли трения…

Здесь, повторюсь, почему-то сформировалось мнение, что глава областной администрации должен кому-то служить. Я считаю по-другому. Потому что решения должны приниматься в пользу тех задач, которые ставит президент. Не все это понимают. Конечно, возникают и трения. Или ты поддаешься и сдаешься - и тебя подминают.

Есть мнение у местных элит, у лидеров общественного мнения, что так и должно быть. Есть и те, кто разделяют мою позицию. Я уверен, что со временем мы найдем общий язык и взаимопонимание.

Простой пример: определение объектов для финансирования из Государственного фонда регионального развития. Каждый депутат областного совета и народные депутаты считают, что областная администрация должна определить те объекты для финансирования из ГФРР, которые находятся в их округах. Я же считаю, что в этой ситуации есть два варианта: или ручное управление комиссией, которая проводит отбор объектов и тогда подстройка под желания депутатов. Или работает комиссия, которая проводит оценку и определяет, в какие объекты следует вкладывать средства.

Я принял для себя решение, что эта комиссия, состоящая из 4-х представителей облсовета, 4-х представителей ОГА и 4-х представителей общественности, сама будет расставлять приоритеты. А потом Минрегион и Кабмин уже примут окончательное решение и направят деньги непосредственно в территориальные громады. Естественно, что остались недовольные. Вчера у меня состоялся один телефонный разговор с народным депутатом: мол, вы должны пересмотреть. Я объяснил, что комиссия уже решение приняла и оно зафиксировано в Минрегионе. А вы уже, как народные депутаты, можете работать с комиссией Минрегиона, что какие-то объекты, может быть, следует включить в список. Но наша комиссия свою работу по оценке выполнила. Все. Это по закону.

Но это не нравится. Поэтому приходится убеждать, что если мы хотим, чтобы в стране все было правильно, нужно делать по закону, а не в ручном режиме.

На самом деле ГФРР – это лишь один штрих, который показывает, что есть несовпадение методов и мнений. Я пытаюсь выстроить работу по закону.

Есть еще одна скандальная история последних дней – переформатирование и переподчинение управления имуществом областного совета. Со стороны это выглядит как попытка забрать полномочия у областного совета в пользу администрации…

Вы ошибаетесь. Давайте проясним. В Сумской области создано управление коммунального имущества как коммунальное предприятие. В других областных советах управление коммунальным имуществом находится в структуре аппарата областного совета. Что и хочет сделать Сумской облсовет – лишить полномочий коммунальное предприятие сумского областного совета и передать эти функции структурному подразделению аппарата областного совета. Не областной администрации.

Сейчас во многих уставах коммунальных предприятий и учреждений, в том числе и в сфере здравоохранения, даже не указано, что они подконтрольны и подотчетны областной администрации. Что обязательно должно быть. Потому что они реализуют делегированные государством полномочия.

Областная администрация осуществляет управление сферой здравоохранения в том, что касается оказания медицинской помощи. А финансово-хозяйственная деятельность – это не функция обладминистрации, это функция областного совета. Если мы берем назначения руководителей, то это функция областного совета. Мы можем и хотим проводить конкурсы и предлагать кандидатуры областному совету. А областной совет уже принимает решение о назначении. Вот тогда это будет система.

На данный момент обладминистрация не имеет полномочий по контролю за учреждениями образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта. Она не принимает участия в назначении руководителей коммунальных предприятий, учреждений, организаций. Но при этом мы отвечаем за сферу образования, медицины, культуры, спорта и так далее. Поэтому я и предложил: если вы, областной совет, предъявляете к нам определенные требования, чтобы мы управляли этими сферами – вы должны нам делегировать эти полномочия и хотя бы в уставах своих предприятий записать, что они подконтрольны и подотчетны по тем полномочиям, которые делегированы государством.

ОГА не претендует на управление коммунальным имуществом, это не наша сфера ответственности и это будет абсолютно незаконно. Но мы должны понимать, какие руководители приходят в коммунальные учреждения.

Кое-кто оценивает вашу кадровую политику как агрессивную. И уже есть список недовольных уволенных. И первый в списке – руководитель Сумской районной госадминистрации Виталий Бурбыка, который подал на вас заявление в ГБР за незаконное, по его мнению, увольнение. Утверждает, что вы подделали его заявление об отставке…

Сейчас идет реорганизация в районах. Из восемнадцати остается пять. В тринадцати из них главы РГА становятся руководителями ликвидационных комиссий. А те, которые остаются, подлежат переназначению.

У меня есть свое видение того, кто должен быть главами новых райадминистраций. Причем это решение принимается не только мной, а по согласованию с народным депутатом, в чьем округе находится этот район. Мы встретились, обсудили кандидатуру и пришли к пониманию, что наши позиции совпадают. И мы предложили другого человека. Хотя Бурбыка был предложен другим народным депутатом, и он тоже участвовал в конкурсе. Но он конкурс не прошел.

Это был неформальный конкурс?

Это было собеседование в Офисе президента. И, соответственно, были направлены документы на его увольнение в Офис.

Но он же сам написал заявление?

Конечно! Ну как вы себе представляете? Подаются документы. В Офисе в кадрах люди работают не первый год. Как они могли принять другое решение?

Есть пакет документов, который предоставляется в Офис. На основании этого пакета документов Офис принимает решение. Я ж юрист, я понимаю все последствия таких возможных действий.

Давайте отойдем от эмоций. Во-первых, я себе не мог позволить то, в чем меня обвиняет Бурбыка. Это было бы незаконно.

Есть конспирологическая версия, что Бурбыка прислушивается к рекомендациям, которые дает ему бывший нардеп и замглавы СБУ Владислав Бухарев…

Возможно.

Вы имеете с экс-нардепом контакт? Обсуждаете это?

Есть много людей, которые рассказывают разные истории. Мне сейчас идти и рассказывать, что это не так – значит оправдываться. Да не хочу я оправдываться! Время все расставит по своим местам.

Вообще, кадровая тема – это сфера моих решений и моей ответственности. И я никому не позволю здесь советовать. Потому что спрашивать в результате будут с меня. А когда мне начинают советовать по кадрам – меня это не устраивает.

Кто те заместители, которых вы собираетесь назначить?

Не хотел бы говорить. Когда Кабмин согласует, когда я издам распоряжение, и они пройдут спецпроверку...

Почему бы не предъявить общественности этих людей сейчас?

Ну а вдруг не назначат. Вдруг они не пройдут проверку. Вдруг они откажутся. Ну, зачем делать холостые выстрелы! Когда будут приняты соответствующие решения, тогда мы выйдем на пресс-конференцию. И тогда я всех представлю, и каждый расскажет о том, что он собирается сделать.

Вообще, я принимаю кадровые решения, исходя из трех составляющих: психо-эмоциональная совместимость, желание работать и творческий профессиональный подход. Все остальное даже не обсуждается.

О, наш президент декларирует, что отбирает кадры тоже по тем же критериям. Но его часто критикуют за кадровую политику…

Есть различные обстоятельства, которые влияют на дальнейшую работу того или иного чиновника. И не все зависит от президента. Решение может быть правильным. Но не каждый оказывается способен работать в агрессивной среде или противостоять каким-то вызовам. Нужно выдерживать какое-то давление. И в этих условиях принимать правильные решения. Жизнь всегда корректирует как наши решения, так и наши планы. И к этому надо быть готовым.

Срок в три месяца, который вы находитесь в этой должности, может считаться достаточным для того, чтобы определить видение тех стратегических направлений, в которых вы намерены приложить свои усилия. Вряд ли вы хотите, чтобы вас оценивали и запомнили только по проекту "самый большой государственный флаг". Куда вы смотрите?

Основное магистральное направление – это экономика. Для того, чтобы оживить экономику, нужно привлечь достаточно серьезные средства.

Внутренних инвестиций тут недостаточно. Поэтому мы активно работаем с послами. И вот был визит посла Узбекистана в Сумы. Мы с ним обсуждали многие вопросы, которые касаются взаимовыгодного сотрудничества. И ранее был подписан меморандум между Сумской областью и Кашкадарьинской областью Узбекистана о сотрудничестве. У нас есть много общих интересов и в сельском хозяйстве, и в промышленности.

К нам на следующей неделе приезжают послы Чехии и Словакии. Мы будем оговаривать различные аспекты.

Есть основы для сотрудничества с Азербайджаном и Таджикистаном. Есть идеи поработать с Польшей. Есть те же китайцы, с которыми мы сейчас ведем переговоры об их визите на Сумщину, чтобы они посмотрели на наши ресурсы, которые их могут заинтересовать.

При этом многие серьезные бизнесмены задают вопрос: а как к вам добраться? И все бы хотели прилететь сюда на самолете. Когда я говорю, что неподалеку в Полтаве есть аэропорт, а оттуда можно машиной, они говорят: ну давайте тогда летом. А экономика должна жить круглый год.

Для того, чтобы растормошить экономику Сумской области, конечно, нужен аэропорт. Но не все так просто. Рядом есть аэропорты Полтавы и Харькова. В Кабмине мне говорят: вы покажите, что аэропорт даст толчок экономике региона, и тогда мы сможем вложить деньги в полосу и в навигацию. А нам тогда нужно будет искать инвестора для строительства терминала. Но идея с пассажирскими перевозками – не работает. Здесь нужно искать другие варианты.

У меня состоялось несколько встреч с компаниями, которые занимаются раскруткой аэропортов по всему миру. Это тоже стоит денег, чтобы они приехали, сделали срез по области, по смежным областям и выдали концепцию развития. У нас есть некоторые идеи, но они должны обработать эти идеи. Потому что никто не будет вкладывать деньги в проект, который будет экономически нежизнеспособным.

В то же время мы понимаем, что это не краткосрочная перспектива. А потому продолжаем работать с теми, кто готов инвестировать сейчас.

Уже есть предложение от крупной сетевой компании, которая предлагает в четырех городах области построить маркеты по торговле промышленными товарами. Вложения – очень серьезные. И предприятия регистрируются на территории городов области, все налоги платятся в бюджеты громад. Создаются рабочие места. С мэрами я предварительно проговорил, и им это тоже интересно. Вокруг этих маркетов будет развиваться сопутствующая инфраструктура: услуги, переработка и производство продукции.

Есть компании, которые рассматривают возможность строительства аграрных комплексов.

На днях буду встречаться с директором "Укрзализныци" по поводу электрификации ветки Ворожба-Сумы-Люботин. Это даст нам дополнительный толчок, когда будет запущен скоростной поезд. Когда будет выстроена более удобная логистика отгрузки товаров.

Самое важное, что инвестор придет сюда только тогда, когда увидит стабильность власти. Если у нас будут распри и непонимание, сюда никто не придет.