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02 июля 2020, 13:56 5

На Харьковщине на акцию протеста фермеры привели коров

02 июля 2020, 13:56 5
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В селе планируют передать до 20 гектаров земли в частную собственность
В селе планируют передать до 20 гектаров земли в частную собственность
Фото: Общественное
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В Харьковском районе жители села Циркуны перед сессией сельсовета устроили акцию протеста против передачи земель для пастбищ в частную собственность. На акции собрались около 20 жителей села, которые привели с десяток коров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Для нас была выделена земля под сенокос, под пастбища, а оказалось, что ее нет, и мы об этом не знали. Нам позвонил и предупредил уже наш председатель сельсовета, когда уже земли почти нет", - жительница Циркунов.

По ее словам, сейчас скот выпасают на земельных участках под застройку, которые пустуют.

Как сообщил председатель Циркуновского сельсовета Николай Васильевич Сикаленко, в частную собственность в селе планируют передать до 20 гектаров земли.

По его словам, на территории села остается около 100 гектаров для выпаса скота.

Ранее сообщалось, что возле Ровенского городского совета собрались около полсотни работников рынков, которые требуют разрешить возобновить торговлю на уровне с другими предпринимателями.

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