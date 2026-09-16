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16 вересня 2026, 18:58

На Рівненщині судитимуть координатора схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон

16 вересня 2026, 18:58
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Фото ілюстративне: ДПСУ
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На Рівненщині слідчі повідомили про підозру 21-річному жителю Сарненського району, якого підозрюють у координації незаконного переправлення двох військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у лютому 2025 року підозрюваний разом із чотирма знайомими організував незаконне переправлення двох чоловіків поза офіційними пунктами пропуску.

Слідство встановило, що 21-річний житель села Глинне підтримував телефонний зв’язок з іншими учасниками схеми та "клієнтами". Він, за версією правоохоронців, координував дії учасників на всіх етапах реалізації плану.

За даними слідства, фігуранти на мотоциклах доправили двох військовозобов’язаних до прикордонної території, оминаючи контрольні пункти пропуску. Поблизу державного кордону вони отримали від чоловіків обумовлені 10 тисяч доларів США.

Четверо інших учасників злочинної групи вже засуджені.

21-річному жителю Сарненщини слідчі за погодженням із прокуратурою повідомили про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що військовослужбовцю одного з прикордонних загонів Державної прикордонної служби України повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людини через державний кордон.

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