На Рівненщині засудженому за вбивство винесли новий вирок

Фото: поліція Рівненської області

Житель Вараського району, який уже відбуває покарання за вбивство та тяжке тілесне ушкодження, отримав ще один вирок

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

45-річний чоловік, який у квітні 2024 року був засуджений за вбивство та тяжке тілесне ушкодження, проведе за ґратами 6 років та 1 місяць.

Нагадаємо, фігурант організував доставку наркотичних засобів і психотропних речовин до виправної колонії та їх продаж серед засуджених. Для цього він залучив працівника установи виконання покарань. Останній, перебуваючи під контролем правоохоронців, за винагороду передавав йому посилки від спільників, які перебували на волі.

У пакунки із продуктами та побутовими речами вони ретельно приховували канабіс, психотропні речовини та мобільні телефони.

Правоохоронці задокументували діяльність злочинної схеми, провели обшуки та вилучили докази.

Суд затвердив угоду та визнав чоловіка винним в організації незаконного постачання наркотичних засобів до місця позбавлення волі та наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Нагадаємо що прокурори Кропивницької окружної прокуратури повідомили про підозру 19-річному жителю Кропивницького у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту у великих розмірах.