В Кировоградской области пьяная водитель сбила женщину возле дома и врезалась в забор

Фото: полиция

ДТП произошло 21 июля около 23:20 в одном из сел Головановского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто "ВАЗ-2105" не справилась с управлением, сбила 24-летнюю девушку, которая находилась возле своего дома, после чего врезалась в забор. Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.

29-летнюю водителя проверили на состояние опьянения с помощью алкотестера "Драгер". Результат – 1,84 промилле алкоголя, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 23 июля на Буковине в результате столкновения с трактором погиб 16-летний мотоциклист. Полицейские задержали 85-летнего водителя трактора.