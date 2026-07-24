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24 июля 2026, 12:52

В Кировоградской области пьяная водитель сбила женщину возле дома и врезалась в забор

24 июля 2026, 12:52
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Фото: полиция
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ДТП произошло 21 июля около 23:20 в одном из сел Головановского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто "ВАЗ-2105" не справилась с управлением, сбила 24-летнюю девушку, которая находилась возле своего дома, после чего врезалась в забор. Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.

29-летнюю водителя проверили на состояние опьянения с помощью алкотестера "Драгер". Результат – 1,84 промилле алкоголя, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 23 июля на Буковине в результате столкновения с трактором погиб 16-летний мотоциклист. Полицейские задержали 85-летнего водителя трактора.

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