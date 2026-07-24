На блокпосте в Чернигове женщина пыталась передать военным взрывчатку, замаскированную под бургер из McDonald's
Правоохранители задержали женщину, которая на одном из блокпостов в Чернигове пыталась передать военнослужащим самодельную взрывчатку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление СБУ в Черниговской области.
Взрывчатка была замаскирована под бургер из McDonald's.
Следователи СБУ осуществляют необходимые процессуальные действия. Готовится сообщение злоумышленнице о подозрении.
Детали задержания правоохранители обещают обнародовать позже.
Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, пытавшегося взорвать автомобиль украинского защитника в Николаеве. Злоумышленника поймали непосредственно во время закладки самодельной взрывчатки под машину.
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