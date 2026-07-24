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24 июля 2026, 12:35

На блокпосте в Чернигове женщина пыталась передать военным взрывчатку, замаскированную под бургер из McDonald's

24 июля 2026, 12:35
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Фото: СБУ
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Правоохранители задержали женщину, которая на одном из блокпостов в Чернигове пыталась передать военнослужащим самодельную взрывчатку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление СБУ в Черниговской области.

Взрывчатка была замаскирована под бургер из McDonald's.

Следователи СБУ осуществляют необходимые процессуальные действия. Готовится сообщение злоумышленнице о подозрении.

Детали задержания правоохранители обещают обнародовать позже.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, пытавшегося взорвать автомобиль украинского защитника в Николаеве. Злоумышленника поймали непосредственно во время закладки самодельной взрывчатки под машину.

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СБУ теракт Чернигов задержание блокпост бомба взрывчатка
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