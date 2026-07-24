В Харькове вражеский дрон попал в легковушку: погиб мужчина

Фото иллюстративное: ГСЧС

В Киевском районе Харькова в результате удара российского беспилотника 24 июля погиб мужчина

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

По предварительным данным, российский дрон попал в легковой автомобиль.

"Враг ударил по Киевскому району Харькова. Предварительно, российский дрон попал в легковой автомобиль. Уточняем информацию о пострадавших. На месте работают наши экстренные службы", - сообщил Синегубов.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате атаки пострадал находившийся в тяжелом состоянии мужчина.

"Один человек пострадал в результате вражеской атаки на Киевский район. Состояние — тяжелое, медики проводят реанимационные мероприятия", — отметил он.

Позже стало известно, что спасти раненого не удалось.

"Раненый в Киевском районе мужчина, к сожалению, умер в машине экстренной помощи. Наши врачи сделали все возможное для его спасения, но ранения были критическими. Искренние соболезнования семье и близким погибшего", — сообщил Олег Синегубов.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Киевскую область . В результате атаки есть погибшие и раненые.