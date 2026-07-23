Фото: поліція

ДТП сталася 23 липня близько 00:30 поблизу повороту на село Малинськ у Рівненському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зустрічне бокове зіткнення вантажівки Volvo з напівпричепом під керуванням 63-річного жителя Закарпаття, та самохідного сільськогосподарського обприскувача Case IH Patriot, водієм якого був 52-річний житель Нетішина.

Внаслідок ДТП водій фури отримав незначні травми. Його госпіталізували до лікарні для обстеження.

Попередньо, обидва водії були тверезими.

На цій ділянці дороги організували реверсний рух, тривають роботи з ліквідації наслідків ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, ввеечрі 22 липня на трасі на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.