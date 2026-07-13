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13 июля 2026, 16:48

Обворовал ВСУ ради выпивки и телефона: в Ровенской области задержали вора ящика с донатами

13 июля 2026, 16:48
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровенской области полицейские разоблачили мужчину, который, по данным следствия, похитил ящик с пожертвованиями для Вооруженных сил Украины возле одного из супермаркетов в Березном

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

В полицию 8 июля обратилась администратор ОО и сообщила, что накануне вблизи одного из супермаркетов в Березном неизвестный похитил ящик с пожертвованиями для ВСУ, где находилось около 8 тыс. грн.

Следователи начали досудебное расследование.

Оперативники установили причастность к совершению преступления ранее судимого 36-летнего жителя села Бронне и разыскали его.

Мужчина сначала отрицал свою причастность к воровству, однако сознался в содеянном. Он рассказал, что украденные средства потратил на приобретение нового мобильного телефона и алкогольных напитков.

Напомним, что в Днепре будут судить 29-летнюю женщину, обвиняемую в серии краж из магазинов торгового центра. За один день женщина похитила товар из двух магазинов, нанеся владельцам ущерб почти на 10 тысяч гривен.

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