Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...

"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни

09 июля 2026

Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты

Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть