Дорожный коллапс в Киеве: из-за ДТП на Борщаговской затруднено движение
В Киеве 13 июля из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта на улице Борщаговской
Об этом сообщает Патрульная полиция, передает RegioNews .
По информации правоохранителей, движение транспорта затруднено в направлении проспекта Любомира Гузара.
Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.
Напомним, что в Черкасской области 13 июля произошло ДТП с участием трех транспортных средств — автобуса и двух автомобилей. По предварительным данным полиции, аварию вызвал водитель автобуса, который при повороте не предпочел встречный транспорт.
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