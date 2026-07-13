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13 июля 2026, 18:35

Дорожный коллапс в Киеве: из-за ДТП на Борщаговской затруднено движение

13 июля 2026, 18:35
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Фото: полиция Киева
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В Киеве 13 июля из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта на улице Борщаговской

Об этом сообщает Патрульная полиция, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, движение транспорта затруднено в направлении проспекта Любомира Гузара.

Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что в Черкасской области 13 июля произошло ДТП с участием трех транспортных средств — автобуса и двух автомобилей. По предварительным данным полиции, аварию вызвал водитель автобуса, который при повороте не предпочел встречный транспорт.

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