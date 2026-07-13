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13 июля 2026, 18:59

Вандализм на Харьковщине: злоумышленники своровали танк-памятник, разрушив 12 могил

13 июля 2026, 18:59
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Фото: полиция Харьковской области
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В селе Оскол Изюмского района полицейские расследуют надругательство над местом захоронения и похищения элемента мемориального комплекса

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews .

"Неустановленные лица повредили мемориальный комплекс на территории центрального кладбища в селе Изюмского района и угнали макет танка, установленный на постаменте. По факту происшествия возбуждено уголовное производство", - сообщили в полиции.

Заявление о повреждении мемориального комплекса, расположенного на территории центрального кладбища в селе Оскол, местные жители подали 11 июля. По предварительным данным правоохранителей, похищен "макет танка Т-70".

"В результате противоправных действий повреждены постамент и места захоронения", - отметили в полиции.

Следствие было начато по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

По информации начальника Оскольской СВА Геннадия Загоруйко, на мемориале стоял настоящий разукомплектованный танк.

"Это могила, там были похоронены солдаты - экипаж танка, который освобождал Оскол во время Второй мировой войны. И эта самая танкетка была подбита при освобождении Оскола. В настоящее время танкетка пропала. Это сделали ночью, когда был комендантский час", - сказал Загоруйко Суспильному.

При вывозе танка были уничтожены не менее 12 надгробий, рассказывают местные жители.

Напомним, что 20 июня в полицию Харьковщины поступило сообщение о повреждении могил.

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