Россия ударила КАБами по пункту несокрушимости в Херсоне: есть погибшие и раненые

Фото: Нацполиция

Утром 13 июля россияне нанесли авиаудар по Херсону. Управляемые российские авиабомбы попали по микрорайону "Корабел". В результате взрывов есть пострадавшие мирные жители

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews .

В результате двух взрывов разрушено учебное заведение, которое функционировало как пункт несокрушимости и центр выдачи гуманитарной помощи.

Женщина, которой за три дня должно было исполниться 58 лет, получила смертельные ранения.

Также проверяется информация о том, что, возможно, пострадали еще двое местных жителей. В настоящее время полицейские устанавливают их местонахождение для предоставления необходимой медицинской помощи и возможной эвакуации в больницу.



Напомним, что во время ликвидации пожара на атакованном утром россиянами суда в Одессе обнаружили тела еще двух моряков.