"Пьяные разборки" в Харьковской области: мужчина чуть не убил оппонента ножом

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11 июля около полуночи в городе Слобожанском между двумя мужчинами возник конфликт. Во время ссоры 44-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение 27-летнему мужчине

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Злоумышленник достал из кармана предмет, похожий на нож, и нанес удар потерпевшему. В результате полученного ранения у мужчины возникло внутрибрюшное кровотечение. После совершённого нападения злоумышленник покинул место происшествия.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города Змиева.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в тот же день установили все обстоятельства происшествия и местонахождение правонарушителя.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, что полиция Днепра задержала подозреваемого в разбойном нападении на 68-летнего пациента больницы.