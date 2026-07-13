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13 липня 2026, 16:48

Обікрав ЗСУ заради випивки та телефону: на Рівненщині затримали крадія скриньки з донатами

13 липня 2026, 16:48
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині поліцейські викрили чоловіка, який, за даними слідства, викрав скриньку з пожертвами для Збройних сил України біля одного із супермаркетів у Березному

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

До поліції 8 липня звернулася адміністраторка ГО та повідомила, що напередодні поблизу одного із супермаркетів у Березному невідома особа викрала скриньку з пожертвами для ЗСУ, де знаходилося близько 8 тис. грн.

Слідчі розпочали досудове розслідування.

Оперативники встановили причетність до скоєння злочину раніше судимого 36-річного мешканця села Бронне та розшукали його.

Чоловік спочатку заперечував свою причетність до крадіжки, однак згодом зізнався у скоєному. Він розповів, що викрадені кошти витратив на придбання нового мобільного телефону та алкогольних напоїв.

Нагадаємо,що у Дніпрі судитимуть 29-річну жінку, яку обвинувачують у серії крадіжок із магазинів торговельного центру. За один день жінка викрала товар із двох магазинів, завдавши власникам збитків майже на 10 тисяч гривень.

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