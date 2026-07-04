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В субботу, 4 июля, российские военные нанесли удары по разным районам Харькова

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Сначала вражеский дрон ударил вблизи автозаправочной станции в Салтовском районе. Здесь обошлось без пострадавших и пожара.

Впоследствии россияне атаковали дроном Киевский район города. Пострадала 45-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Позже российский беспилотник типа Shahed попал вблизи торгового центра в Слободском районе Харькова. На месте вспыхнул пожар.

Удар пришелся по территории гражданского предприятия. В результате атаки уничтожены по меньшей мере 13 грузовиков. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в результате российского удара 3 июля по городу Лозовая Харьковской области погиб ребенок – в больнице скончалась 10-летняя девочка.