Фото: полиция

Число жертв масштабной аварии на трассе "Одесса-Николаев", произошедшей утром 4 июля в Николаевском районе, возросло до 12 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и сообщение президента Владимира Зеленского.

Правоохранители выяснили, что аварию, вероятно, спровоцировал водитель автомобиля Nissan Murano. 45-летний житель другого региона нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Пытаясь избежать столкновения, водитель маршрутки Mercedes Sprinter съехал с дороги, перевернулся и неконтролируемо столкнулся на встречной полосе с грузовиком Volvo. Виновник на кроссовере скрылся с места происшествия.

В результате удара 49-летний водитель маршрутки и восемь пассажиров погибли на месте. Еще девять человек, среди которых пассажиры в возрасте от 15 до 67 лет и 49-летний водитель грузовика, госпитализировали. По состоянию на 11:30 в больнице от полученных травм скончались еще три гражданина. В общей сложности пострадавшими остаются шесть человек.

Как сообщил Николаевский горсовет, в микроавтобусе находились работники КП "Николаевэлектротранс", которые вместе со своими семьями направлялись на отдых. В связи с трагедией 5 июля в Николаеве объявили День скорби.

Для задержания беглеца правоохранители провели специальную операцию, задействовав все экипажи региона. Через несколько часов Nissan Murano остановили на автодороге "Благовещенское-Николаев".

На месте работают следователи, оперативники и криминалисты. Решается вопрос о правовой квалификации действий задержанного водителя кроссовера.

Напомним, ДТП произошло 4 июля около 7:40 на трассе М-14 между селами Красное и Нечаяно в Николаевском районе. Правоохранители разыскивают свидетелей аварии, с просьбой сообщить информацию о происшествии по телефонам (050) 013-01-48 или 102.