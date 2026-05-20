20 мая 2026, 08:49

РФ атаковала Украину баллистикой и более 150 БПЛА: есть попадания на 20 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 20 мая враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 154 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 131 российский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 20 мая 2026 года

Напомним, ночью 20 мая российские войска в очередной раз атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Под ударом попали жилые кварталы, а также объекты гражданской и критической инфраструктуры областного центра.

