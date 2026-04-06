Тривають масштабні пошуки дитини, яка зникла 5 квітня у селі Колки Сарненського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські, рятувальники, прикордонники та місцеві мешканці безперервно прочісують ліси, поля та сусідні села.

Особливу увагу приділяють річці Горинь – там працюють водолази, які ретельно перевіряють дно та берегову лінію. Поліція не виключає версію нещасного випадку на воді.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дитини, негайно повідомте за телефонами 066-479-50-18 або 112.

Нагадаємо, 5 квітня двоє хлопчиків віком 3 та 4 роки поїхали кататися на велосипедах і не повернулися. Згодом тіло молодшої дитини знайшли у річці.